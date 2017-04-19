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Munzur Dağları'nda PKK operasyonu

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Munzur Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yaptı.

19.04.2017 - 15:15
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munzur

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13-14 Nisan 2017 tarihleri arasında, Kemah İlçesi Dereköy Köyü sınırları içerisindeki Munzur/Mercan Dağları Acemoğlu Vadisi bölgesinde barındığı değerlendirilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak amacıyla operasyon düzenlendi.

ARAMA-TARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

PKK’ya ait barınak, sığınak ve depoları ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen operasyonda İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri ve korucular, Munzur Dağları Acemoğlu Vadisi’nde arama-tarama çalışması yaptı.

Jandarma komando timleri ile güvenlik korucularından oluşan karma birliklerce yaklaşık 2 bin 500 metre yükseklikteki zor arazide hava ve iklim şartlarında derinliği bin metreyi bulan sarp ve kayalık arazide gerçekleşen operasyonun başarı ile tamamlandığı belirtildi.

Munzur Dağları'nda PKK operasyonu

Munzur Dağları'nda PKK operasyonu

Munzur Dağları'nda PKK operasyonu

Munzur Dağları'nda PKK operasyonu

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