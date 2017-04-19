Munzur Dağları'nda PKK operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13-14 Nisan 2017 tarihleri arasında, Kemah İlçesi Dereköy Köyü sınırları içerisindeki Munzur/Mercan Dağları Acemoğlu Vadisi bölgesinde barındığı değerlendirilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak amacıyla operasyon düzenlendi.

ARAMA-TARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

PKK’ya ait barınak, sığınak ve depoları ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen operasyonda İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri ve korucular, Munzur Dağları Acemoğlu Vadisi’nde arama-tarama çalışması yaptı.

Jandarma komando timleri ile güvenlik korucularından oluşan karma birliklerce yaklaşık 2 bin 500 metre yükseklikteki zor arazide hava ve iklim şartlarında derinliği bin metreyi bulan sarp ve kayalık arazide gerçekleşen operasyonun başarı ile tamamlandığı belirtildi.













