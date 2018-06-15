taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.541
USD
4,7481
EURO
5,5052
ALTIN
198,49
PETR
75,7200

Munzur Nehri bambaşka bir görüntüye kavuştu

Tunceli'de Munzur Nehri kıyısına güney sahillerinden getirilen kumlarla plaj yapıldı. Ayrıca gondollarla tekne gezisine çıkılıyor.

Haber Merkezi | 15.06.2018 - 11:09..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Munzur Nehri bambaşka bir görüntüye kavuştu

Son dönemde artan yatırımlarla Tunceli, terörün dışında başka olaylarla da gündeme gelmeye başladı.

GÜNEYDEN KUM GETİRİLDİ

Son olarak Munzur Çayı yapılan yatırımlar sonucu bambaşka bir görünüme kavuştu. Güney sahillerinden getirilen kumlarla nehir kıyısına bir plaj yapıldı.

Munzur Nehri bambaşka bir görüntüye kavuştu

Güneşlenmek için şezlongların konulduğu bu cazip mekan, önümüzdeki günlerde, Tunceli halkının dışında turistlerin de ilgi odağı olabilir.

GONDOLLARLA GEZİYE ÇIKABİLİRSİNİZ

Nehirde ayrıca, vatandaşların keyifli vakit geçirebilmesi için satın alınan gondollar hizmet vermeye başladı. Teknelerle yapılan geziyle Munzur Nehri'nin her tarafını görmeniz mümkün.

Munzur Nehri bambaşka bir görüntüye kavuştu

Munzur Nehri bambaşka bir görüntüye kavuştu

Munzur Nehri bambaşka bir görüntüye kavuştu

Munzur Nehri bambaşka bir görüntüye kavuştu

Munzur Nehri bambaşka bir görüntüye kavuştu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklamalar

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklamalar

107
Emniyet'in insansız hava aracı Çağatay görev başında

Emniyet'in insansız hava aracı Çağatay görev başında

58
Devlet Bahçeli'den Jandarma Teşkilatına kutlama mesajı

Devlet Bahçeli'den Jandarma Teşkilatına kutlama mesajı

61
Diyarbakır’da suikast hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Diyarbakır’da suikast hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

69
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu işin peşini bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu işin peşini bırakmayacağız

87
PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi

53
Kuantum ile süper güvenli internet dönemi başlayacak

Kuantum ile süper güvenli internet dönemi başlayacak

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM