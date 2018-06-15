Munzur Nehri bambaşka bir görüntüye kavuştu

Son dönemde artan yatırımlarla Tunceli, terörün dışında başka olaylarla da gündeme gelmeye başladı.

GÜNEYDEN KUM GETİRİLDİ

Son olarak Munzur Çayı yapılan yatırımlar sonucu bambaşka bir görünüme kavuştu. Güney sahillerinden getirilen kumlarla nehir kıyısına bir plaj yapıldı.

Güneşlenmek için şezlongların konulduğu bu cazip mekan, önümüzdeki günlerde, Tunceli halkının dışında turistlerin de ilgi odağı olabilir.

GONDOLLARLA GEZİYE ÇIKABİLİRSİNİZ

Nehirde ayrıca, vatandaşların keyifli vakit geçirebilmesi için satın alınan gondollar hizmet vermeye başladı. Teknelerle yapılan geziyle Munzur Nehri'nin her tarafını görmeniz mümkün.