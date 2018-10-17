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Munzur Üniversitesi'nde 33 bölümde öğrenci yok

Tunceli'deki Munzur Üniversitesi'nde 33 bölümde öğrenci bulunmuyor. Bu bölümler içinde 2008'den bu yana öğrenci almayan bölümler dahi var.

Haber Merkezi | 17.10.2018 - 09:10..
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Munzur Üniversitesi’nde 4 fakülte ve 3 yüksekokula yıllardır öğrenci alınmıyor. Bu bölümler içinde 2008’den, 2012’den, 2014’ten ve 2016’dan bu yana öğrenci almayan bölümler var.

6 SENEDİR ÖĞRENCİ ALMAYAN BÖLÜMLER VAR

Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Sahne Sanatları, Resim Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, Temel Sanat Bilimleri Bölümü ve Grafik Bölümü’ne; İletişim Fakültesi’nde Radyo, Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Gazetecilik Bölümü’ne, Edebiyat Fakültesi’nde Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’ne 2012 yılından beri öğrenci alınmıyor.

Mühendislik Fakültesi’nde ise Endüstri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Metalurji ve Mühendisliği Bölümü’ne 2014’ten bu yana öğrenci alımı yapılmıyor.

Munzur Üniversitesi'nde 33 bölümde öğrenci yok

YÜKSEKOKUL DA TALEP GÖRMÜYOR

Tunceli Meslek Yüksekokulu’nda Arıcılık, Giyim Üretim Teknikleri, Mobilya ve Dekorasyon, Su Ürünleri, Şarap Üretim Teknikleri, İklimlendirme ve Soğutma, Makine, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ile Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi bölümlerine 2008, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Bölümü’ne 2009; Yerel Yönetimler, Yapı Denetimi Laborant ve Veteriner Sağlık, Çevre Koruma ve Kontrol, Evde Hasta Bakımı ve Sosyal Hizmetler bölümlerine ise 2014 yılından beri öğrenci ile tanışmadı.

Çemişgezek Meslek Yüksekokulu’nda İşletme Yönetimi ve Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümlerine 2014, Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu’nda Su ürünleri işleme teknolojisi, Gıda işleme teknolojisi ve Elektronik haberleşme teknolojisi bölümlerine 2016’dan bu yana öğrenci yok.

Munzur Üniversitesi'nde 33 bölümde öğrenci yok

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