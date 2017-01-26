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Muradiye Belediye Başkanı tutuklandı

Van'da terör soruşturması kapsamında Muradiye Belediye Başkanı gözaltına alındı.

26.01.2017 - 16:03
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Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muradiye ilçesinde "PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık faaliyetlerinde bulundukları" iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ TUTUKLANDI

Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden, aralarında Muradiye Belediye Başkanı Tunç'un da bulunduğu 7 şüpheli "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Muradiye Belediye Başkanı tutuklandı

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