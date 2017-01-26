Muradiye Belediye Başkanı tutuklandı

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muradiye ilçesinde "PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık faaliyetlerinde bulundukları" iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ TUTUKLANDI
Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden, aralarında Muradiye Belediye Başkanı Tunç'un da bulunduğu 7 şüpheli "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.