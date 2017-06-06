taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.982
USD
3,5394
EURO
3,9841
ALTIN
146,64
PETR
49,4400

Muradiye Şelalesi çöplerden temizlendi

Van Muradiye Şelalesi'nde 5-11 Haziran tarihleri arasında kutlanan Çevre Koruma Haftası kapsamında temizlik etkinliği yapıldı.

06.06.2017 - 11:10
  1. Haberler
  2. İç Haber

Van Muradiye Şelalesi'nde yapılan etkinliğe  Muradiye Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Mehmet Fatih Çelikel, ünlü sualtı fotoğrafcısı Tahsin Ceylan katıldı.

Ceylan ile Muradiye şelalesine dalan Muradiye Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Mehmet Fatih Çelikel de şelale içinde çöp topladı.

Muradiye Şelalesi çöplerden temizlendi

"BU ETKİNLİKLERİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Muradiye Şelalesinin Van ve Muradiye için çok önemli bir yer olduğunu söyleyen Muradiye Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Mehmet Fatih Çelikel "Muradiye belediyemiz hem de kaymakamlığımız olarak özellikle gençlerimize ve toplumumuza yönelik etkinlikler düzenliyoruz. Gerek Bendi Mahi çayı etrafında gerekse de şelalemizde bu etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Muradiye Şelalesi çöplerden temizlendi

Muradiye şelalesinin çok görkemli bir yer olduğunu belirten Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan, şöyle dedi: "Etkinlik kapsamında buraya gelen Muradiye kaymakamımız Mehmet Fatih Çelikel ve dalgıç arkadaşımız Serkan ile birlikte şelalede suya girdik. Sudan Muradiye Şelalesine baktık. Diğer arkadaşlarımız da karada çöp topladılar. Buraya dikkat çekilmesi adına böyle bir çalışma yapıldı. Dilerim bir gün değil her gün çevre günü olsun ve çevre farkındalığımız her gün olsun."

Muradiye Şelalesi çöplerden temizlendi

Muradiye Şelalesi çöplerden temizlendi

Muradiye Şelalesi çöplerden temizlendi

Muradiye Şelalesi çöplerden temizlendi

İlginizi Çekebilir
Aldatılan koca, tazminatını icra yoluyla alacak
Bursa'da oturan 2 çocuk babası adam, geçen yıl eşini kendisini aldatırken görüntüledi ve boşandı.
Şehit Halisdemir'in adı tatbikata verildi
Türk komandoları ile Pakistan komandolarının katıldığı ortak tatbikat düzenlendi.
Malatya ve Adıyaman'da 14 öğretmene FETÖ gözaltısı
2 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 14 öğretmen gözaltına alındı.
FETÖ, 5 hain kardeşi orduya sızdırdı
FETÖ'nün bir aileden 5 kardeşi yetiştirip, orduya sızdırdığı ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan canlı yayında isyan etti

Ahmet Hakan canlı yayında isyan etti

77
Arda Turan gazeteciye saldırdı

Arda Turan gazeteciye saldırdı

129
Arda'nın Bilal Meşe'ye ettiği küfürler

Arda'nın Bilal Meşe'ye ettiği küfürler

116
Bülent Arınç'ın damadı: Kayınpederim tavsiye etti

Bülent Arınç'ın damadı: Kayınpederim tavsiye etti

117
İsmail Küçükkaya'dan Deniz Seki eleştirisi

İsmail Küçükkaya'dan Deniz Seki eleştirisi

210
FIFA'dan Katar'a 2022 baskısı

FIFA'dan Katar'a 2022 baskısı

84
Şehit Aydoğan Aydın'ın korumasından duygusal paylaşım

Şehit Aydoğan Aydın'ın korumasından duygusal paylaşım

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM