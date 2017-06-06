Muradiye Şelalesi çöplerden temizlendi

Van Muradiye Şelalesi'nde yapılan etkinliğe Muradiye Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Mehmet Fatih Çelikel, ünlü sualtı fotoğrafcısı Tahsin Ceylan katıldı.

Ceylan ile Muradiye şelalesine dalan Muradiye Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Mehmet Fatih Çelikel de şelale içinde çöp topladı.

"BU ETKİNLİKLERİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Muradiye Şelalesinin Van ve Muradiye için çok önemli bir yer olduğunu söyleyen Muradiye Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Mehmet Fatih Çelikel "Muradiye belediyemiz hem de kaymakamlığımız olarak özellikle gençlerimize ve toplumumuza yönelik etkinlikler düzenliyoruz. Gerek Bendi Mahi çayı etrafında gerekse de şelalemizde bu etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Muradiye şelalesinin çok görkemli bir yer olduğunu belirten Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan, şöyle dedi: "Etkinlik kapsamında buraya gelen Muradiye kaymakamımız Mehmet Fatih Çelikel ve dalgıç arkadaşımız Serkan ile birlikte şelalede suya girdik. Sudan Muradiye Şelalesine baktık. Diğer arkadaşlarımız da karada çöp topladılar. Buraya dikkat çekilmesi adına böyle bir çalışma yapıldı. Dilerim bir gün değil her gün çevre günü olsun ve çevre farkındalığımız her gün olsun."













