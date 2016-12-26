taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.097
USD
3,5087
EURO
3,6697
ALTIN
127,98
PETR
55,0200

Murat 131'ler 40.yılında kutlandı

40 yıl önce kontak çalıştıran Murat 131, 40’ıncı yılında yine tutkunları tarafından trafikte görücüye çıkarıldı.

İHA | 26.12.2016 - 14:57
  1. Haberler
  2. Otomobil

Tofaş İlk Klasik Otomobilciler Derneği (TİKOD) 1977’den 1983 yılına kadar üretilmiş Murat 131’in “Tstop” model kullanıcılarını bir araya getirdi.

MURAT 131'LERDEN 40. YIL ŞOVU

40’ıncı yıla özel İstanbul’da ritmli korna sesleriyle şehir turu atan TİKOD’luları, çevreden görenler de yalnız bırakmadı, onlarca Murat 131’le fotoğraf çekilmek isteyenler de renkli görüntüler oluşturdu.

Murat 131'ler 40.yılında kutlandı

EŞİM 'YA O YA BEN' DİYORDU

TİKOD yönetim kurulu üyesi Burhanettin Gedik aracına olan bağını aşk olarak adlandırıyor. Gedik eşinin ilk zamanlar aracını kıskandığını şu sözlerle anlattı: “Benim aracımın adı aşk. Bu araç benim aşık olduğum bir araç. Buradaki bütün arkadaşlarımız bir aşkla bir gönül bağı ile araçlarına bağlı. Arabaya bindiğimiz zaman ister istemez insanın yüzünde bir tebessüm oluyor. Ben eşimle ilk tanıştığım zamanlarda eşim “ya o ya ben “diyordu.

Murat 131'ler 40.yılında kutlandı

SPOR ARABAMI SATIP 79 MODEL ARABAYI ALDIM

Araç sevdalıları işi o kadar ileriye götürmüş ki aralarında son model milyonluk spor aracını satan bile var. Hakan Öztürk çocukluk hayali Murat 131’e yaklaşık 4 yıl önce sahip olabilmiş. Öztürk; “ Çocukluk hayalimdi. Arkadaşımın babasında vardı gizlice kaçırırdık 15 sene önce. Spor arabam vardı sonra dedim ‘neden bu hayalimi gerçekleştirmiyorum’ Spor arabamı satıp 79 model bu arabayı satın aldım.

Murat 131'ler 40.yılında kutlandı

Murat 131'ler 40.yılında kutlandı

Murat 131'ler 40.yılında kutlandı

Murat 131'ler 40.yılında kutlandı


BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağ ele geçen DEAŞ'lılar: Kayıp fazla

Sağ ele geçen DEAŞ'lılar: Kayıp fazla

72
El Bab'a askeri sevkiyat yapıldı

El Bab'a askeri sevkiyat yapıldı

209
HDP'li Aysel Tuğluk gözaltına alındı

HDP'li Aysel Tuğluk gözaltına alındı

449
Çin’den Pasifik’te komşularını rahatsız eden askeri hamle

Çin’den Pasifik’te komşularını rahatsız eden askeri hamle

33
Şükriye Çakır ikram ettiği çayın hikayesini anlattı

Şükriye Çakır ikram ettiği çayın hikayesini anlattı

42
Ali Ağaoğlu'nun damadı Koray Kılcal caps'leri

Ali Ağaoğlu'nun damadı Koray Kılcal caps'leri

83
İranlı askerlerin rezil olduğu anlar

İranlı askerlerin rezil olduğu anlar

268
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM