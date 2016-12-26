Murat 131'ler 40.yılında kutlandı

Tofaş İlk Klasik Otomobilciler Derneği (TİKOD) 1977’den 1983 yılına kadar üretilmiş Murat 131’in “Tstop” model kullanıcılarını bir araya getirdi.

MURAT 131'LERDEN 40. YIL ŞOVU

40’ıncı yıla özel İstanbul’da ritmli korna sesleriyle şehir turu atan TİKOD’luları, çevreden görenler de yalnız bırakmadı, onlarca Murat 131’le fotoğraf çekilmek isteyenler de renkli görüntüler oluşturdu.





EŞİM 'YA O YA BEN' DİYORDU

TİKOD yönetim kurulu üyesi Burhanettin Gedik aracına olan bağını aşk olarak adlandırıyor. Gedik eşinin ilk zamanlar aracını kıskandığını şu sözlerle anlattı: “Benim aracımın adı aşk. Bu araç benim aşık olduğum bir araç. Buradaki bütün arkadaşlarımız bir aşkla bir gönül bağı ile araçlarına bağlı. Arabaya bindiğimiz zaman ister istemez insanın yüzünde bir tebessüm oluyor. Ben eşimle ilk tanıştığım zamanlarda eşim “ya o ya ben “diyordu.





SPOR ARABAMI SATIP 79 MODEL ARABAYI ALDIM

Araç sevdalıları işi o kadar ileriye götürmüş ki aralarında son model milyonluk spor aracını satan bile var. Hakan Öztürk çocukluk hayali Murat 131’e yaklaşık 4 yıl önce sahip olabilmiş. Öztürk; “ Çocukluk hayalimdi. Arkadaşımın babasında vardı gizlice kaçırırdık 15 sene önce. Spor arabam vardı sonra dedim ‘neden bu hayalimi gerçekleştirmiyorum’ Spor arabamı satıp 79 model bu arabayı satın aldım.







