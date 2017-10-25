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Murat Akkuş: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş imam nikahı yaptı

Ebru Şallı ve evli sevgilisi Uğur Akkuş aşkında yeni bir gelişme daha yaşandı.

25.10.2017 - 12:01
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Murat Akkuş: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş imam nikahı yaptı

Geçtiğimiz hafta Uğur Akkuş'un yengesi Şenay Akkuş, çiftin imam nikahı kıydığını açıklamıştı. İmam nikahı iddiasıyla birlikte gözler Şallı ve Akkuş'a çevrilmişti ancak çift herhangi bir açıklama yapmamıştı.

AİLE ARASINDA İMAM NİKAHI

İmam nikahının yankıları henüz geçmemişti ki bir açıklamada Uğur Akkuş'un ağabeyi Murat Akkuş'tan geldi. 'Duymayan Kalmasın' programına konuşan Murat Akkuş, "Aile içerisinde imamların çağrıldığını ve şahitlerin huzurunda imam nikahı kıyıldığını" söyledi.

DÜĞÜN YERİ BELLİ

Murat Akkuş, Gonca Akkuş'la halen evli olan kardeşi Uğur Akkuş'un ve Ebru Şallı'nın birbirlerini çok sevdiklerini hatta Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki muhteşem deniz manzaralı lüks otelde nikah kıyarak herkese bunu göstereceklerini iddia etti.

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