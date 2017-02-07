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Murat Bardakçı: İzmir Marşı Osmanlı dönemine ait

Araştırmacı Murat Bardakçı, son günlerde sıkça söylenen "İzmir Marşı"nın sanılanın aksine Osmanlı dönemine ait olduğunu yazdı.

07.02.2017 - 09:11
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Murat Bardakçı: İzmir Marşı Osmanlı dönemine ait

Türkiye anayasa değişikliği teklifi için referanduma giderken, oylamada "hayır" oyu verecek laik, Atatürkçü kesim sık sık "İzmir Marşı"nı seslendiriyor.

Bu konuyla ilgili tarihçi Murat Bardakçı, Habertürk gazetesindeki köşesinde ezber bozacak bir yazı kaleme aldı ve "İzmir Marşı"nın Osmanlı döneminde yazıldığını adının da "Kafkasya Marşı" olduğunu belirtti.

Bardakçı'nın yazısında İzmir Marşı'yla ilgili kısım şu şekilde;

"İZMİR MARŞI OSMANLI MARŞIDIR"

28 Şubat günlerinde “Onuncu Yıl Marşı” modası çıkmıştı, şimdi de “İzmir Marşı”! Bir kesimin dilinde “İzmir’in dağlarında çiçekler açar” diye terennüm edilip gidiyor! Sakın ola ki İzmir Marşı’nı küçümsediğimi düşünmeyin; eser bizim “marş” kavramımıza tıpatıp uyan bir bestedir, melodisi güzeldir, kıvraktır, basittir ve herkes tarafından rahatça okunabilecek şekildedir.

Sertab Erener vapurda İzmir Marşı söyledi

Mesele de işte burada: İzmir Marşı zannedildiği gibi Millî Mücadele yahut Cumhuriyet dönemi eseri değildir, daha eskidir, halis muhlis imparatorluk devrine aittir, yani mehter gibi bir Osmanlı marşıdır!

"HAYIRCILAR OSMANLI MARŞI SÖYLÜYOR"

Marşın bugün elimizde eski senelerden kalmış elyazması tek bir notası bile yoktur; 40’lı ve 50’li senelerdeki şapirograf tekniği ile basılmış notalarda da eserin ismi “İzmir” değil, “Kafkasya Marşı”dır, zaten geçmişte “İzmir’in dağlarında çiçekler açar” değil, “Kafkasya dağlarında çiçekler açar” diye terennüm edilmiştir, “Kafkasya”nın yerini “İzmir”in alması çok sonralarıdır.

Sözkonusu marş hakikaten İzzeddin Hümayi’nin eseri olabilir fakat olmaması ihtimali de mevcuttur, muamma orijinal notanın günün birinde ortaya çıkması ile halledilebilecektir ama şimdilik görünen, “Hayıııır!”cı kesimin Cumhuriyet değil, gecegündüz bir Osmanlı marşını terennüm etmesidir!

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