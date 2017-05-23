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Murat Bardakçı'dan Makarios heykeline tepki

Geçtiğimiz günlerde katliamcı Makarios heykelini diken CHP'li belediyeye Murat Bardakçı'dan sert tepki geldi.

23.05.2017 - 23:56
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Murat Bardakçı'dan Makarios heykeline tepki

Murat Bardakçı'dan Makarios heykeline tepki

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Beylikdüzü Belediyesi'nin diktiği, Türklerin katledilmesine neden olan Başpiskopos Makarios'un heykeliyle ilgili olarak bir yazı kaleme aldı.

Bardakçı yazısında şunları belirtti: "Bizde “entellektüel” olduğuna inanan kesimin geçmişte memlekete zarar vermiş olan hemen her hareketi unutup meseleyi alttan almak, yaşanan dertleri hatırlamamak ve her defasında kendi kendimizi suçlu göstermek gibi tuhaf âdetleri vardır.

"MAKARİOS OH YA TÜRKLER'E KENDİMİ KABUL ETTİRDİM DİYOR"

Hayatı boyunca gösterdiği tek çaba Kıbrıs’taki Türk varlığını ortadan kaldırmaktan ibaret kalan ve bu yüzden değil Türkiye’yi, İngiltere’yi bile çileden çıkartıp Seyşel Adaları’na kadar sürgün edilen Makarios artık huzur içerisinde ve Beylikdüzü’nde önünden gelip geçenlere “Oh yaaaa, kendimi Türkler’e kabul ettirdim yaaaaa, aha işte ben buradayım” diyor..."

Bardakçı, Makarios heykelinin dikilmesine alternatif olarak tepki niteliğinde şu öneriyi getirdi: "Osman Gazi’nin Bursa’daki sandukasını tekmeleyen Yunan subayının yahut İstanbul’a bir Fatih edası ile at üzerinde giren Fransız Generali Franchet d’Esperey’in heykellerini de dikebiliriz...

Murat Bardakçı'nın yazısının tamamını okumak için tıklayınız

Murat Bardakçı'dan Makarios heykeline tepki

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