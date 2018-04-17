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Murat Başoğlu'nun beraat gerekçesi ortaya çıktı

Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'nın teknede yakınlaştıkları görüntülerle ilgili açılan davada neden beraat ettikleri belli oldu.

Haber Merkezi | 17.04.2018 - 10:54..
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Murat Başoğlu'nun beraat gerekçesi ortaya çıktı

Sunucu Murat Başoğlu ve öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'nın geçen yaz basına yansıyan görüntülerinden sonra Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve 'hayasızca hareketler' iddiasıyla dava açılmıştı. Beraatla sonuçlanan davada gerekçeli karar açıklandı.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, gerekçeli kararda sanıkların neden beraat ettiği ayrıntılı olarak anlatıldı. Karara göre teknedeki kişilerin davanın sanıkları olduğu bilirkişi raporuyla tespit edildi.

EN YAKIN YERLEŞİM YERİ 1380 METRE UZAKTA

Ancak mahkemeye göre iddianamedeki suçun oluşması için gerekli 'aleniyet' şartı oluşmadı. Çünkü bilirkişi raporuna göre eylemin gerçekleştiği yer karayoluyla ulaşımı olmayan koyun içerisinde olan bir nokta ve tekne en yakın yerleşim yerine 1380 metre uzakta.

TEKNE 600 METRE UZAKLIKTA

Yine bilirkişi raporuna göre basına yansıyan fotoğrafın çekildiği yer de tekneye 600 metre uzaklıkta. Dolayısıyla olayın gerçekleştiği yer 'çıplak gözle' görülecek mesafede olmadığı için kanunda aranan 'aleniyet' şartı da oluşmadı ve sanıklar için iddianamade belirtilen suçun unsurları oluşmadığı için beraat kararı verildi.

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