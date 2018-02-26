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Murat Başoğlu davasında keşif yapıldı

Murat Başoğlu ve ilişkisi olduğu öne sürülen yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı’nın fotoğraflarının çekildiği koya gelen bilirkişi heyeti incelemelerde bulundu.

İHA | 26.02.2018 - 13:08..
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Murat Başoğlu davasında keşif yapıldı

Bodrum’da bir teknede çekilen, Murat Başoğlu ile yeğeni olduğu öne sürülen kadının uygunsuz görüntülerinin basında yer almasının ardından, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017 Ağustos ayında soruşturma başlatıldı.

7 KİŞİ İNCELEME YAPTI

Sabah saatlerinde Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan Tilkicik Koyu'na gelen 7 kişiden oluşan heyet, bölgede inceleme yaptı. Bir fotoğrafçı ise koyun çeşitli bölgelerinden fotoğraf çekti.

Murat Başoğlu davasında keşif yapıldı

AVUKATLAR DA HAZIR BULUNDU

Bilirkişilerin yanı sıra Murat Başoğlu’nun avukatı Fatih Volkan ve Burcu Başoğlu Kabadayı’nın avukatı Bihter Tezcan da keşfe katıldı.

Murat Başoğlu davasında keşif yapıldı

28 Kasım 2017 tarihinde Murat Başoğlu ve ilişkisi olduğu öne sürülen yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında ’hayasızca hareketlerde bulunma’ suçundan açılan kamu davası, Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesinde başlamıştı.

Gizlilik kararı olan mahkemede, olayın olduğu Yalıkavak sahilinde keşif yapılma kararı alınmıştı.

Murat Başoğlu davasında keşif yapıldı

Murat Başoğlu davasında keşif yapıldı

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