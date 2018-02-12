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Murat Başoğlu evini kale gibi ördürdü

Murat Başoğlui, skandal fotoğraflarından sonra görüntü vermek ve insan içine çıkmak istemiyor.

Haber Merkezi | 12.02.2018 - 07:40..
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Öz yeğeni Burcu Başoğlu ile ilişki yaşayan sunucu Murat Başoğlu, skandal fotoğraflardan sonra evinde yaşayamaz oldu. Murat Başoğlu, kimse kendisini görmesin diye evinin etrafını duvarla ördü.

Murat Başoğlu evini kale gibi ördürdü

BOŞANDIĞI EŞİYLE YAŞIYOR

Murat Başoğlu ile 14 yıllık eşi Hande Bermek skandal sonrası 11 Eylül’de boşanmıştı. Ardından İstanbul-Beykoz’daki evlerini kapattılar. Bodrum-Gündoğan’daki yazlıklarında birlikte yaşamaya devam ediyorlar.

KALE GİBİ ÖRDÜRDÜ

Murat Başoğlu, Gündoğan’daki villasının önünden geçen kişilerin bakışları, hakaret ve küfürleri, camlara taş atmaları nedeniyle önlem aldı. Evin çevresini kale duvarı gibi ördürdü. Artık içerisi görünmüyor.

Murat Başoğlu evini kale gibi ördürdü

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