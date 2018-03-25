Murat Başoğlu evini satıp yurt dışına yerleşiyor

Geçtiğimiz yaz, Bodrum açıklarında bir teknede yeğeniyle uygunsuz görüntüleri basına yansıyan Murat Başoğlu, olayın ardından 11 Eylül 2017'de eşi Hande Bermek'ten boşanmış ancak ikili, Muğla'daki villalarında bir süre birlikte yaşamaya devam etmişti.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI

Ülke gündemini uzun süre meşgul eden skandal olayın davası sürerken, Murat Başoğlu yeni bir karar aldı. Kararının birinci adımı olarak hakkında çıkarılan yurt dışına çıkış yasağını mahkemeye başvurarak kaldırttı.



Hande Bermek ve Murat Başoğlu 11 Eylül 2017'de boşandı

VİLLASINI YABANCI BİRİNE SATIYOR

İkinci adım ise villasını el altından yani kimselere duyurmadan, kendisini tanımayan yabancı uyruklu bir alıcıya satmak olacak.

Bermek- Başoğlu boşandıktan sonra Bodrum'daki villalarında birlikte yaşamaya devam etti

TÜRKİYE'DEN AYRILIYOR

Satış işlemleri tamamlandığında yurt dışına çıkacak olan Başoğlu, uzun bir süre Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor.