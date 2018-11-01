Murat Başoğlu kendini savundu

Eşini tehdit ettiği ve yanında çalışan bayanı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan ünlü sunucu Murat Başoğlu, tekrar Bodrum adliyesine gelerek olayla ilgili Emre Sönmez isimli çalışanından şikayetçi oldu. Burnunda darp izi olduğu görülen Başoğlu, gözyaşları içerisinde yaşananları anlatarak, zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

SUSTUKÇA ÜSTÜME GELİYORLAR

Cep telefonundan eski eşi Sadiye Hande Bermek’e attığı mesajları da gösteren Başoğlu, eşinin kendisine silah sıksa bile şikayetçi olmayacağını belirterek şunları söyledi:

“Bugüne kadar yazılan bütün yalan haberlere rağmen sustum, konuşmadım. Ama artık konuşma zamanı bence susmaya gerek yok. Görüyorum ki sustukça herkes üstünüze geliyor.”





NAMUSSUZ DEĞİLİM

Hakkında sosyal medyada sahte hesap açıldığını ifade eden Başoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kin ve nefret oluşturup insanları üstüme salmak istiyorlar. Bu işin ilk başında FETÖ ile ilgilide bazı şeyler söylendi. Ben bunlara hep güldüm böyle şeyler olmaz diye düşündüm. Çünkü ben namuslu bir adamım, namussuz bir adam değilim. Ben hiçbir kulun hakkını gasp etmedim. O yüzden hakkımda “gebersin” diyen herkesten davacı olacağım. Bundan sonra susmayacağım o televizyonlarda benim hakkımda konuşanları, çocuk tacizcisi olduğunu hepiniz gördünüz. Siz asıl insanların kendi pisliklerini örtmek için neler yaptığını görün. Benim artık kameralarla işim bitti."

Murat Başoğlu: Ben namuslu bir insanım VİDEO

KİMSE BENİ YIKAMAZ

Başoğlu, “Beni kimse yıkamaz, ben şerefli bir adamım kimsenin hakkını yemedim. O yüzden televizyonlarda çıkıp Hakan Ural falan benim hakkımda konuşmasın. Hakan benim arkadaşım benim nasıl bir insan olduğumu biliyor. Popüler olmak için uğraşmasın kimse, artık benim üstümden haber yapmayı bıraksınlar. Sakallıyız falan diye kimse gücümüzü kaybettik sanmasın, dimdik ayaktayım” şeklinde konuştu.

Murat Başoğlu ağlayarak anlattı VİDEO

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gazetecilerin “eşinizle ilgili şikayetçi olacak mısınız?” sorusu üzerine gözyaşlarına boğulan Murat Başoğlu, “Eşim beni silah çekip vursa ben şikayetçi olmam. Siz 16 yıldır eşim dediğiniz birine aile içinde yaşadığınız şeyler yüzünden bu hale geliyorsunuz. Bende hatalar yapmışımdır, yaptığım hatalarda beni ilgilendirir. Ben onu üzmüşümdür ama pişmanımdır, pişman olmuşumdur. Neticede bizim bir çocuğumuz var ona bunları yaşatmaya kimin hakkı var. Yaşananların üstünde iki yaz geçti yeter artık” ifadelerini kullandı.