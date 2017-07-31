Murat Başoğlu, kız arkadaşıyla öpüşürken yakalandı

Ünlü sunucu, önceki gün Bodrum Yalıkavak açıklarında demirlediği teknede sarışın bir kadınla objektiflere takıldı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre daha önce de eşini aldattığı yönünde çıkan haberlerle gündeme gelen Başoğlu, teknedeki kadınla oldukça samimi görüntüler sergiledi.

Murat Başoğlu ve beraberindeki arkadaşı saatlerce kaldıkları teknede yazın en çok konuşulacak karelerine imza attı.

Çevrede kimsenin olmadığını düşünen Murat Başoğlu'nun fotoğraflarla ilgili nasıl bir savunma yapacağı ve eşi Hande Bermek’in de bu durum karşısında ne yapacağı merak konusu oldu.