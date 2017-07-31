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Murat Başoğlu, kız arkadaşıyla öpüşürken yakalandı

İş adamı Ayhan Bermek’in kızı Hande Bermek’le 2003 yılında dünyaevine giren Murat Başoğlu Bodrum'da denizin ortasında paparazilere yakalandı

31.07.2017 - 03:47
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  2. Magazin

Ünlü sunucu, önceki gün Bodrum Yalıkavak açıklarında demirlediği teknede sarışın bir kadınla objektiflere takıldı.

Murat Başoğlu, kız arkadaşıyla öpüşürken yakalandı

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre daha önce de eşini aldattığı yönünde çıkan haberlerle gündeme gelen Başoğlu, teknedeki kadınla oldukça samimi görüntüler sergiledi.

Murat Başoğlu, kız arkadaşıyla öpüşürken yakalandı

Murat Başoğlu ve beraberindeki arkadaşı saatlerce kaldıkları teknede yazın en çok konuşulacak karelerine imza attı.

Çevrede kimsenin olmadığını düşünen Murat Başoğlu'nun fotoğraflarla ilgili nasıl bir savunma yapacağı ve eşi Hande Bermek’in de bu durum karşısında ne yapacağı merak konusu oldu.

Murat Başoğlu, kız arkadaşıyla öpüşürken yakalandı

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