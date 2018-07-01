Murat Başoğlu teknesini satıyor

Sunucu Murat Başoğlu’nun geçen yaz Bodrum Yalıkavak açıklarında, malum olayı yaşadığı tekne günlerce gazetelerde yer almış ve ünlenmişti. Murat Başoğlu, bilinirliği artan Apostol adlı teknesini satılığa çıkardı.

Murat Başoğlu, skandal olayın ardından evini satıp yurt dışına gitmek istemiş, ancak mahkeme davanın karar bağlanmasına kadar Başoğlu'nun yurt dışına çıkmasına izin vermemişti.

MEŞHUR TEKNE SATILIYOR

Geçtiğimiz aylarda yargılandığı davadan beraat eden Başoğlu, çok konuşulan tekneyi de satışa çıkardı. Ünlü sunucu şuan eşi ile gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.







