Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu'nun yüzleri teyit edildi

Sunucu Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı, geçen yaz Bodrum'da teknede öpüşürken görüntülenmişti. Amca ve yeğen, ensest ilişkiyi yalanlamıştı.

Murat Başoğlu, öpüştüğü kadın için "Sahilde tanıştığım bir turist. Adı Olga" demişti. 'Hayasızlıktan' dava açılan ikilinin 1 yıl hapsi istenmişti.

TEKNEDEKİLER AMCA VE YEĞEN

Geçtiğimiz haftalarda bir heyet olayın yaşandığı yerde keşif yaptı. 37 fotoğraf ve video incelendi. İkilinin görüntüleri üzerinde uygulanan yüz tanıma sistemi sonrasında teknedeki kişilerin Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu olduğu kesinleşti.