Murat Başoğlu ve Hande Bermek mallar için boşandı

Sunucu Murat Başoğlu, evli olan öz yeğeni Burcu Başoğlu ile 29 Temmuz'da Bodrum'da teknede uygunsuz bir şekilde görüntülenmişti. 14 yaşında bir oğulları olan Murat Başoğlu ile Hande Bermek bu skandalın ardından 11 Eylül'de boşandı. Ancak eski karı-koca Bodrum-Gündoğan'da el ele görüntülendi.

"GÖSTERMELİK BOŞANMA"

Fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından Burcu Başoğlu'na boşanma davası açan Soner Kabadayı'nın avukatı Handan Yazıcıoğlu Posta'ya konuştu: "Bu fotoğraflar ortaya çıkardı ki, Murat Başoğlu ile Hande Bermek göstermelik boşandı.

"1 MİLYONLUK DAVA SONRASI KARAR ALINDI"

Dikkatinizi çekerim: Ayrılık, Selçuk Kabadayı tarafından Murat Başoğlu'na açılan 1 milyon liralık tazminat davasından hemen sonra gelmiştir.

"MAL KAÇIRMAK İÇİN BOŞANDILAR"

Mahkemeden, Murat Başoğlu'nun mallarına tedbir konulmasını istemiştik. İstanbul Beykoz'daki villası ve İzmir'deki dairesini hemen eşine devretti. Mal kaçırmak için de boşandılar. Murat Başoğlu iyi niyetli değil."