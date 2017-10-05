taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.334
USD
3,5755
EURO
4,1919
ALTIN
146,32
PETR
56,9200

Murat Başoğlu ve Hande Bermek mallar için boşandı

Geçtiğimiz günlerde el ele görülen Murat Başoğlu ve Hande Bermek çiftinin malları kurtarmak için boşandığı ortaya çıktı.

05.10.2017 - 08:46
  1. Haberler
  2. Magazin

Murat Başoğlu ve Hande Bermek mallar için boşandı

Sunucu Murat Başoğlu, evli olan öz yeğeni Burcu Başoğlu ile 29 Temmuz'da Bodrum'da teknede uygunsuz bir şekilde görüntülenmişti. 14 yaşında bir oğulları olan Murat Başoğlu ile Hande Bermek bu skandalın ardından 11 Eylül'de boşandı. Ancak eski karı-koca Bodrum-Gündoğan'da el ele görüntülendi.

"GÖSTERMELİK BOŞANMA"

Fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından Burcu Başoğlu'na boşanma davası açan Soner Kabadayı'nın avukatı Handan Yazıcıoğlu Posta'ya konuştu: "Bu fotoğraflar ortaya çıkardı ki, Murat Başoğlu ile Hande Bermek göstermelik boşandı.

"1 MİLYONLUK DAVA SONRASI KARAR ALINDI"

Dikkatinizi çekerim: Ayrılık, Selçuk Kabadayı tarafından Murat Başoğlu'na açılan 1 milyon liralık tazminat davasından hemen sonra gelmiştir.

"MAL KAÇIRMAK İÇİN BOŞANDILAR"

Mahkemeden, Murat Başoğlu'nun mallarına tedbir konulmasını istemiştik. İstanbul Beykoz'daki villası ve İzmir'deki dairesini hemen eşine devretti. Mal kaçırmak için de boşandılar. Murat Başoğlu iyi niyetli değil."

Murat Başoğlu ve Hande Bermek mallar için boşandı

İlginizi Çekebilir
Murat Dalkılıç İdil Fırat'la eğlendi
Merve Boluğur'dan geçen ay boşanan popçu Murat Dalkılıç önceki akşam Levent'teki bir gece kulübünde sahne aldı.
Hikmet Karaman ile eşi Selin Özhancı İstanbul'da
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, önceki gün eşi Selin Özhancı ile Nişantaşı’nda görüntülendi.
Eliz Sakuçoğlu'ndan üstsüz poz
Sosyal medyanın aktif kullanıcılarından Eliz Sakuçoğlu, yine iddialı bir paylaşımda bulundu.
Aras Bulut İynemli'nin şaşırtan uçak yolculuğu
Genç oyuncu Aras Bulut İynemli, önceki gün İstanbul-Paris uçağında rahatlığıyla herkesi şaşırttı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan belediye başkanlarına uyarı

Erdoğan'dan belediye başkanlarına uyarı

482
Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

127
Muğla'da 5 terörist öldürüldü

Muğla'da 5 terörist öldürüldü

211
İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

124
Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

279
Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

118
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

175
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM