Murat Başoğlu’ndan 8 ay sonra paylaşım

Temmuz 2017'de öz yeğeni Burcu Kabadayı ile Bodrum açıklarında bir teknede uygunsuz halde görüntülenerek gündeme oturan eski sunucu Murat Başoğlu, olayın ardından derin bir sessizliğe gömülmüştü.

BERAATİN ARDINDAN PAYLAŞIM

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Savcılığınca 'hayasız hareketler' iddiasıyla dava açılmıştı. Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama neticesinde sanıklar 9 Mart'ta beraat etmişti. Kısa bir süre önce de bu beraate itiraz geldi.

MELEK KANATLARIYLA POZ

Bu süreçte pek ortalıklarda görünmeyen Başoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şaşırttı. Melek kanatları bulunan bir panonun önünde poz veren Başoğlu'nun hemen üzerinde de "Işık sarsın sizi" sözleri dikkat çekti.



