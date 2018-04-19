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Murat Başoğlu'nun beraatine itiraz geldi

Savcı Fatma Atasoy, olayın çevredeki teknelerden görülebileceğini ifade ederek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Haber Merkezi | 19.04.2018 - 13:40..
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FF

Sunucu Murat Başoğlu ve öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'nın sevişme görüntüleri basına yansımış ve büyük tepki çekmişti. Görüntülerin ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak 'Hayasızca Hakaretler' suçundan haklarında dava açmıştı.

BERAAT ETMİŞLERDİ

Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki yargılamanın neticesinde, olayın yerleşim yerinden uzak olduğu ve çıplak gözle görülemeyeceği için kanunda suç için aranan 'aleniyet' şartının gerçekleşmediği belirtilerek sanıkların 9 Mart'ta beraat etmelerine karar verildi.

KANUNDAKİ ALANİYET UNSURU

Savcı Fatma Atasoy, sanıkların beraat kararını temyiz ederek, kararın bozulmasını istedi. Atasay, temyiz başvurusunda olayın ensest olduğunun altını çizerek beraat kararındaki 'Yerleşim yerine uzaktı, çıplak gözle görülemez olduğu için de alaniyet oluşmadı' şeklindeki gerekçenin geçersiz olduğunu, kanundaki 'aleniyet' unsurunun 'görülmeyi' değil 'görülme ve algılanma imkanının olmasını' ifade etti.

"BAŞKA TEKNEDEKİLER GÖRMÜŞ OLABİLİR"

Verilen kararda karadan çıplak gözle görülmeyecek olmasının yeterli olmadığını belirten savcı Atasoy, olayın çevredeki başka teknelerden görülebileceğini ifade etti. Savcı Fatma Atasoy, beraat edilmeye gerekçe olan verilerin temin edildiği 26 Şubat tarihli keşif raporuna da itiraz etti. Atasoy, olayın görülebilme durumunun 26 Şubatta'ki keşfe göre değil; nüfus ve tekne yoğunluğunun fazla olduğu yani olayın geçtiği 28 Temmuz şartlarında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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