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Murat Boz-Aslı Enver ayrılığının sebebi referandum mu

Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrılığı için evet-hayır tartışması denildi.

07.05.2017 - 09:14
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Murat Boz-Aslı Enver ayrılığının sebebi referandum mu

Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan Aslı Enver-Murat Boz ayrılığı için çok farklı bir iddia gündeme geldi.

Posta gazetesinin haberine göre; Ayrılık sebebi Murat Boz'un kaçamağı değil ve ayrılık 1 hafta önce yaşanmadı.

POSTA: AYRILMA SEBEBİ EVET KAMPANYASI DEDİ

Aslı Enver, Yeniköy'de Boz'la oturdukları evden Nisan başında ayrıldı. 16 Nisan Referandumu öncesinde Murat Boz'un "evet" kampanyasına katılması Aslı'yı üzdü.

Boz'a; "Hata ettin, sanatçı siyasete karışmamalı" diyen Aslı Enver'in bu kararını ailesi de destekledi.

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