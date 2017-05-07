Murat Boz-Aslı Enver ayrılığının sebebi referandum mu

Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan Aslı Enver-Murat Boz ayrılığı için çok farklı bir iddia gündeme geldi.
Posta gazetesinin haberine göre; Ayrılık sebebi Murat Boz'un kaçamağı değil ve ayrılık 1 hafta önce yaşanmadı.
POSTA: AYRILMA SEBEBİ EVET KAMPANYASI DEDİ
Aslı Enver, Yeniköy'de Boz'la oturdukları evden Nisan başında ayrıldı. 16 Nisan Referandumu öncesinde Murat Boz'un "evet" kampanyasına katılması Aslı'yı üzdü.
Boz'a; "Hata ettin, sanatçı siyasete karışmamalı" diyen Aslı Enver'in bu kararını ailesi de destekledi.