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Murat Boz Aslı Enver hakkında konuşmak istemedi

Aslı Enver’le 2.5 yıllık ilişkisi sona eren Murat Boz, kendisini işine verdi.

Haber Merkezi | 11.05.2018 - 07:48..
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Bir markanın lansmanında görüntülenen şarkıcı Murat Boz, açıklamalarda bulundu. Ayrıldığı sevgilisi hakkında konuşmak istemeyen Boz, "Özel hayata saygı" dedi.

"HAYAT DEVAM EDİYOR"

Soruyu geçiştiren şarkıcı, “Şu sıralarda işime odaklandım. Albüm çıkarmaya hazırlanıyorum. Sürpriz isimlerin olduğu bir albüm olacak. Bir de sinema projesi var. İleride de arabesk albümü yapacağım. Hayat devam ediyor” dedi.

"SPOR ARABAYI SEVİYORUM"

Boz, Enver’le ayrıldıktan sonra moral bulmak için son model spor bir araç aldığı iddialarına da yanıt verdi. Boz “Hayatımda her zaman spor arabalar oldu. Arabaları sevdiğim için aldım, başka bir sebebi yok” diye konuştu.

Murat Boz Aslı Enver hakkında konuşmak istemedi

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