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Murat Boz Aslı Enver'le barışmak istiyor

4 ay önce biten ilişkinin ardından Murat Boz tekrar harekete geçti.

Haber Merkezi | 12.08.2018 - 14:14..
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Murat Boz ile Aslı Enver'in iki buçuk yıllık aşkı dört ay önce bitmişti.

1 AYDIR PEŞİNDE

Murat Boz son bir aydır Aslı Enver'in peşinde. Eski sevgilisini ikna edebilmek için elinden geleni yapıyor. Şimdi de hatrı sayılır ortak dostlarını araya soktu.

Murat Boz Aslı Enver'le barışmak istiyor

Kalbi kırık olan Aslı Enver, ilişkilerini çıkmaza sürükleyen sorunları yeniden yaşamak istemiyor.

Aslı Enver, bu nedenle Murat Boz'a ''Bana düşünme süresi ver'' diyor.

MURAT BOZ BARIŞMAK İÇİN NELER YAPTI?

Aslı Enver'e 10 gün önce Instagram'dan Aşık Veysel'in, 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsüyle seslendi. Altına ''Ne varsa eskilerde var'' diye yazdı.

Aslı Enver'in, Kuruçeşme'de bir balıkçıda arkadaşları ile oturduğunu öğrendi. Anında o lokantaya koştu. Eski sevgilisinin karşısına çıktı.

Boz ayrıca, Aslı Enver'in evine sürekli kırmızı ve beyaz güller gönderiyor.

Murat Boz Aslı Enver'le barışmak istiyor

Murat Boz Aslı Enver'le barışmak istiyor

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