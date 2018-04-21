Murat Boz ayrılık haberlerini doğruladı

Murat Boz ile Aslı Enver'in 2,5 yıldır devam eden ilişkisi şok bir kararla noktalandı.

Evlilik kararı beklenirken alınan ayrılık kararı, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Bu kararın alınmasında Murat Boz'un evlilik düşünmediğinin etkili olduğu belirtilirken, ünlü şarkıcıdan ilk açıklama geldi.

Aslı Enver ve Murat Boz çifti

"ÇOK ŞEY SÖYLENİYOR..."

Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Murat Boz, "Ayrılık doğru. Yürütemedik ve bitti. Aslı benim için çok değerli bir insan. Çok şey söyleniyor ama bunlar iki kişi arasında olan çok özel şeyler. Böyle olması gerekiyormuş. Bu kadar. Bununla ilgili çok fazla bir şey yok." diye konuştu.