taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.122
USD
4,0487
EURO
4,9965
ALTIN
174,88
PETR
73,7000

Murat Boz: Ben evlilik adamı değilim Aslı

Aslı Enver ve Murat Boz'un ayrılık nedeninin ünlü popçunun 'evlilik düşünmemesi' olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi | 20.04.2018 - 09:36..
  1. Haberler
  2. Magazin

Geçtiğimiz yıl Murat Boz'un Esen Yenenler ve Bahar-Nihal Candan kardeşlerle çıktığı yaptığı kaçamakla bitip tekrar başlayan Aslı Enver - Murat Boz aşkında yine bir kriz yaşanıyor.

Murat Boz: Ben evlilik adamı değilim Aslı

Aslı Enver'in daha önceki ayrılık sonrasında Murat Boz'la sadece evlilik şartıyla birlikte olmaya devam ettiği öğrenildi.

Aslı Enver ve Murat Boz çifti FOTO GALERİ

Murat Boz: Ben evlilik adamı değilim Aslı

"ASLI'YI OYALAMAK İSTEMİYORUM"

Son ayrılığın sebebinin ne olduğu merak edilirken çiftin yakın çevresinden duyulanlara göre, Murat Boz evlilik insanı olduğunu düşünmüyor. Popçu bu nedenle "Aslı'yı oyalamak istemiyorum" diyerek ilişkisini bitirdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek
Star TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi İstanbullu Gelin'de ayrılıklar yaşanacak.
Başak Parlak'tan Şevkat Yerimdar açıklaması
Ünlü oyuncu Başak Parlak, artık yeni projelerde yer almak istediğini söyledi.
Erhan Çelik, Sedef Orman'a: Tapılacak kadınsın
Erhan Çelik, Sedef Orman'a aşkını böyle ilan etti.
Aslıhan Doğan 3 aylık hamile
Futbolcu Arda Turan kısa süre önce bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Aslıhan Doğan ile evlenmişti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darp ettiler

Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darp ettiler

150
Aziz Yıldırım: Kirli kumpas devam ediyor

Aziz Yıldırım: Kirli kumpas devam ediyor

288
Prof.Dr. Yunus Aydın: Şenol hocanın hayati tehlikesi yok

Prof.Dr. Yunus Aydın: Şenol hocanın hayati tehlikesi yok

149
Fikret Orman: Oyuncularım hakeme sordu

Fikret Orman: Oyuncularım hakeme sordu

129
Fenerbahçe: Tahrik edildik

Fenerbahçe: Tahrik edildik

163
Şekip Mosturoğlu: Operasyon yapıldı bunu devlet çözmeli

Şekip Mosturoğlu: Operasyon yapıldı bunu devlet çözmeli

180
Tek haneli köyde muhtarlık için eşiyle yarışacak

Tek haneli köyde muhtarlık için eşiyle yarışacak

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM