Murat Boz: Ben evlilik adamı değilim Aslı

Geçtiğimiz yıl Murat Boz'un Esen Yenenler ve Bahar-Nihal Candan kardeşlerle çıktığı yaptığı kaçamakla bitip tekrar başlayan Aslı Enver - Murat Boz aşkında yine bir kriz yaşanıyor.

Aslı Enver'in daha önceki ayrılık sonrasında Murat Boz'la sadece evlilik şartıyla birlikte olmaya devam ettiği öğrenildi.

Aslı Enver ve Murat Boz çifti FOTO GALERİ

"ASLI'YI OYALAMAK İSTEMİYORUM"

Son ayrılığın sebebinin ne olduğu merak edilirken çiftin yakın çevresinden duyulanlara göre, Murat Boz evlilik insanı olduğunu düşünmüyor. Popçu bu nedenle "Aslı'yı oyalamak istemiyorum" diyerek ilişkisini bitirdi.