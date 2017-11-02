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Murat Boz: Dantelli çorap giymek zorunda mıyım

Bir çorap markasının yüzü olan Aslı Enver'in sevgilisi Murat Boz ile yaptığı mesaj trafiğiyle takipçilerini güldürdü.

02.11.2017 - 12:38
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Murat Boz: Dantelli çorap giymek zorunda mıyım

Kısa bir ayrılık sonrası ilişkilerine kaldıkları yerden devam eden Aslı Enver ve Murat Boz, son günlerde sosyal medya üzerinden birbirlerine gönderdikleri mesajlarla gündeme geliyor.

"MURAT'LA DÜET YAPARIM"

Birbirinden tatlı aşk mesajlarıyla sevgilerini gösteren ikilinin son paylaşımları yine olay oldu.

"DANTELLİ ÇORAP GİYMEK ZORUNDA MIYIM"

Sosyal medya üzerinden Aslı Enver’e yöneltilen "Kiminle düet yapmak istersin?" sorusuna genç kadın "İlla ki düet yapacaksam Murat’la yaparım" yanıtını verince sevgilisi Murat Boz da boş durmadı ve Aslı’nın yanıtının altına rol aldığı çorap reklamlarına göndermede bulunarak; “Şarkıyı hazırlıyorum o zaman! Dantelli çorap giymek zorunda değilim değil mi kuzum klipte? sorusunu yöneltti.

Aslı’nın buna yanıtı ise; “Ya hahaha Murat hahaha sevgilim” şeklinde oldu.

Murat Boz: Dantelli çorap giymek zorunda mıyım

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