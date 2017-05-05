Murat Boz ve Eser Yenenler fena yakalandı

Aslı ile bir süredir aralarının açık olduğu konuşulan yakışıklı popçu Murat Boz önceki gece yakın arkadaşı Eser Yenenler ve bir kaç arkadaşı ile birlikte Emirgan'deki eğlence mekanı La Boom'a gitti.

ESER YENERLER'İN EVİNE GİTTİLER

Popçuya ilerleyen saatlerde 'İşte Benim Stilim' yarışması ile ünlenen Nihal-Bahar Candan kardeşler ve Özge Bitmez adlı sarışın arkadaşları eşlik etti. Mekanda hep birlikte eğlenen Murat Boz ve Eser Yenenler, gecenin ilerleyen saatlerinde ayrı ayrı çıkış yaptı.

Lüks aracının koltuğuna geçen ve yanına Erdal isimli şoförünü alan Boz, “Gönder gelsin kardeşim” diyerek Eser Yenerler'e bağırdı. Kısa bir sahil turundan sonra soluğu Levazım'da alan popçu, Eser Yenenler'e ait olduğu öğrenilen eve girdi. Candan kardeşler ve Özge Bitmez'in de peşlerinden girdiği evde sabaha kadar hareketlilik vardı. Murat Boz'un şoförü Erdal ve 4 güvenlik görevlisinin sabaha kadar kapısında nöbet tuttuğu lüks villadan ilk çıkan isim Özge Bitmez oldu.

"ALLAH KAHRETSİN BİZİ NEREDEN BULDULAR"

Saat 05.40'da Candan kardeşler evden koşar adım çıktı. Flaşlar patlayınca yüzlerini gizlemeye çalışan iki kardeş, “Bunlar hala buradaymış, Allah kahretsin bizi nereden buldular?” diye bağırdı.

Bir süre sonra güvenlik görevlilerinin “Murat beye gazetecilerin gittiğini söyledik, ancak çok panik yaptı” dedikleri duyuldu. Boz, gazetecilere görüntü vermemek için Eser Yenerler'in evinde kaldı. Uzun bir aradan sonra ilk kez erkek erkeğe eğlenmeye çıkan ve geceyi olaylı bitiren popçunun bu çapkınlığına Aslı Enver'in ne tepki vereceği merak konusu oldu.