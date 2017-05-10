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Murat Boz intihar etmek isteyen genci kurtardı

Ünlü şarkıcı da, Facetime üzerinden gençle görüşüp intihar girişimini engelledi.

10.05.2017 - 08:57
  1. Haberler
  2. Magazin

Murat Boz intihar etmek isteyen genci kurtardı

Ünlü şarkıcı Murat Boz ile babası Cafer Boz, önceki gün ilginç bir olayın kahramanları oldu. Baba Boz, İstanbul Acıbadem'de arkadaşlarıyla otururken, genç bir adamın yakındaki bir binanın çatısına çıktığını fark etti. Arkadaşlarını da yanına alan Cafer Boz, intihar etmek isteyen A.E. isimli kişiyi vazgeçirmek için büyük çaba harcadı.

BOZ, FACETİME ÜZERİNDEN GENÇLE GÖRÜŞTÜ

İşsiz kaldığını ve borçları olduğunu söyleyen adam, intihar girişiminden vazgeçmeyince, baba Boz oğlunu arayıp yardım istedi. Facetime üzerinden vatandaşla görüşen Murat Boz, uzun bir çaba sonucu A.E.'yi ikna etmeyi başardı.

YARDIM SÖZÜ VERDİ

Ünlü şarkıcı, vatandaşa borçları ve ödeyemediği ev kirası için yardımda bulunma sözü verdi. Bunun üzerine çatıdan inen A.E., baba Cafer Boz ile karakola giderek ifade verdi.

Doktor kontrolünden de geçirilen vatandaş, evine gönderildi. Canına kıymak isteyen bir kişinin hayatını kurtaran Murat Boz'un, A.E.'yi sık sık arayıp durumunu kontrol ettiği öğrenildi.

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