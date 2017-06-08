Murat Boz ve Aslı Enver'den radikal karar

‘Kardeşim Benim’ film setindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Murat Boz ve Aslı Enver’den radikal bir karar... 1.5 yıllık birlikteliklerini iki ay önce sonlandıran ikili, sosyal medyada daha önce paylaştıkları aşk fotoğraflarını, hayatlarına birileri girene kadar silmeme kararı aldı.

DOSTÇA AYRILDIK

Profillerinde birlikte çekilmiş onlarca kareleri olan eski sevgililer, koydukları kalp emojileri ve duygusal mesajları da kaldırmayacak. Aynı zamanda takipleşen ikilinin, dostça ayrıldıkları sık sık buluşup, görüşecekleri de konuşuluyor.

"SADECE İLİŞKİMİZ BİTTİ"

Geçtiğimiz hafta Suadiye’deki bir kafede görüntülenen ve barıştıkları konuşulan ikilinin yakın çevresindekilere, “Küs değiliz ki, barışalım. Sadece ilişkimiz bitti, dostluğumuz devam ediyor” dedikleri öğrenildi.