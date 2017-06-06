Murat Boz ve Aslı Enver'in barışmasının perde arkası

Aslı Enver ve Murat Boz 1.5 yıllık ilişkilerini kısa süre önce noktalamış, Boz’un Eser Yenenler’in villasında kaçamak yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçen hafta sürpriz bir gelişme yaşandı, Enver ve Boz Suadiye’de bir araya geldi. O buluşmanın perde arkası da ortaya çıktı.

"MURAT'I AFFET"

Boz, güzel oyuncunun doğum gününe özel bir video hazırladı. Arkadaşlarının Enver’e “Murat’ı affet” diye seslendiği videonun sonunda da bir sürpriz gizliydi; Boz’un Enver için bestelediği şarkı. Şarkıyı dinlerken duygulanan Enver, Boz’un buluşma teklifini kabul etti. Ve o görüşmeden barışma kararı çıktı.