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Murat Boz ve Eser Yenenler'in çapkınlık gecesi

Aslı Enver’le ilişkilerini gözden geçirme kararı aldıkları konuşulan Murat Boz, önceki gece Emirgan’daki bir mekandaydı.

05.05.2017 - 08:48
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Ünlü popçu, Murat Boz,  mekanda oyuncu arkadaşı Eser Yenenler’le bir araya geldi. İkiliye gecede “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla ünlenen Nihal ve Bahar Candan kardeşler ile Özge Bitmez adlı kadın da eşlik etti.

Murat Boz ve Eser Yenenler'in çapkınlık gecesi

3 KADIN BOZ'UN ARDINDAN EVE GİRDİ

İlerleyen saatlerde mekandan tek başına ayrılan Murat Boz, lüks aracıyla çıktığı kısa sahil turunun ardından Eser Yenenler’in Beşiktaş-Levazım’daki evine gitti. Kısa süre sonra üç kadının da aynı eve girdiği görüldü.

Sabah saat 05.40’ta evden koşar adım çıkan Candan kardeşler, o sırada görüntülendiklerini fark edince paniğe kapıldı.

Murat Boz ve Eser Yenenler'in çapkınlık gecesi

Murat Boz ve Eser Yenenler'in çapkınlık gecesi

Murat Boz ve Eser Yenenler'in çapkınlık gecesi

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