Murat Boz ve Eser Yenenler'in çapkınlık gecesi

Ünlü popçu, Murat Boz, mekanda oyuncu arkadaşı Eser Yenenler’le bir araya geldi. İkiliye gecede “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla ünlenen Nihal ve Bahar Candan kardeşler ile Özge Bitmez adlı kadın da eşlik etti.
3 KADIN BOZ'UN ARDINDAN EVE GİRDİ
İlerleyen saatlerde mekandan tek başına ayrılan Murat Boz, lüks aracıyla çıktığı kısa sahil turunun ardından Eser Yenenler’in Beşiktaş-Levazım’daki evine gitti. Kısa süre sonra üç kadının da aynı eve girdiği görüldü.
Sabah saat 05.40’ta evden koşar adım çıkan Candan kardeşler, o sırada görüntülendiklerini fark edince paniğe kapıldı.