Murat Boz'a Aslı Enver'in öpüşme sahneleri soruldu

Özcan Deniz ile Aslı Enver'in "İstanbullu Gelin" dizisindeki öpüşme sahnesi magazin dünyasını salladı.

Murat Boz'un bu durumdan rahatsız olacağı iddiaları ortaya atılırken, ünlü şarkıcıdan açıklama geldi.

"BENİM DE FİLMLERDE ÖPÜŞME SAHNELERİ OLUYOR"

Nişantaşı'nda görüntülenen Murat Boz, söz konusu öpüşme sahnesinin kendisine sorulması üzerine şunları söyledi; “Ona bakarsanız benim de filmlerde öpüşme sahnelerim oluyor. O çok başka bir şey. Bu iş sonuçta Aslı’nın mesleği. Normal bunlar. Bunları kafaya takarsak içinden çıkamayız.





"ASLI'NIN OYUNCULUĞUYLA GURUR DUYUYORUM"

Aslı’nın oyunculuğuyla gurur duyuyorum. Bir önceki dizisini de seyretmiştim ama buradaki oyunculuğu son nokta.”