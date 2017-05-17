Murat Boz'dan Aslı Enver'e barış şarkısı

Son olarak Tuzla'da verdiği konser öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Murat Boz, "Bana Aslı'yı sormasınlar" demişti. Hiçbir açıklamada bulunmayan taraflar birbirlerinin fotoğraflarını da Instagram hesabından silmedi ve birbirlerini takibi bırakmadı.
"ELVEDA DEME"
Konsere hazırlanan Murat Boz, provadan bir görüntü paylaştı. Videoda "Elveda Deme" isimli şarkıyı söyleyen Murat Boz'un paylaşımındaki sözler dikkat çekti. Bu sözlerin ise ilişkiyi tamamen noktalama kararı aldığı öne sürülen Aslı Enver'e olarak yorumlandı.
Murat Boz'un söylediği 'Elveda Deme' adlı şarkının sözleri şöyle:
Acım derin tarifsiz
Talihsiz bir yerde
Ne sen onu bulabilirsin
Ne ben çıkabilirim
İyi günümde dar günümde
Sen hep orda yanıbaşımda
Ne oldu da ayrılmaya
Bunca heves anlatsana
Elveda deme bana sakın
Sen git dargınım, kırgınım olanlara
Yıllara, hayalimi çalanlara