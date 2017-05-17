Murat Boz'dan Aslı Enver'e barış şarkısı

Son olarak Tuzla'da verdiği konser öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Murat Boz, "Bana Aslı'yı sormasınlar" demişti. Hiçbir açıklamada bulunmayan taraflar birbirlerinin fotoğraflarını da Instagram hesabından silmedi ve birbirlerini takibi bırakmadı.

Murat Boz ve Aslı Enver çifti

"ELVEDA DEME"

Konsere hazırlanan Murat Boz, provadan bir görüntü paylaştı. Videoda "Elveda Deme" isimli şarkıyı söyleyen Murat Boz'un paylaşımındaki sözler dikkat çekti. Bu sözlerin ise ilişkiyi tamamen noktalama kararı aldığı öne sürülen Aslı Enver'e olarak yorumlandı.

Murat Boz'un söylediği 'Elveda Deme' adlı şarkının sözleri şöyle:

Acım derin tarifsiz

Talihsiz bir yerde

Ne sen onu bulabilirsin

Ne ben çıkabilirim

İyi günümde dar günümde

Sen hep orda yanıbaşımda

Ne oldu da ayrılmaya

Bunca heves anlatsana

Elveda deme bana sakın

Sen git dargınım, kırgınım olanlara

Yıllara, hayalimi çalanlara