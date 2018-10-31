Murat Boz'dan Nazar Nur Kaya paylaşımı

O Ses Çocuklar yarışmasındaki Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybetmesi herkesi yasa boğdu. Murat Boz da sosyal medyadan üzüntüsünü dile getirdi.
YOĞUN BAKIMDAN ÇIKAMADI
Şarkı yarışması O Ses Çocuklar'ın unutulmaz isimlerinden Nazar Nur Kaya mide bulantısı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan yanlış iğne nedeniyle damarlarının zarar görmesiyle yoğun bakıma alındı. 6 gün yoğun bakımda kalan Nazar Nur Kaya hayatını kaybetti.
"ÇOK ÜZGÜNÜM"
Murat Boz sosyal medyada Nazar Nur Kaya'nın fotoğrafını paylaşarak, "Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun Nazar. Nurlar içinde uyu" yazdı.