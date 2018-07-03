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Murat Boz'un formunun sırrı

Aslı Enver'den ayrıldıktan sonra erkek arkadaşlarıyla tatile çıkan Murat Boz kaslarıyla gündem olmuştu. Boz kaslarının sırrını açıkladı.

Haber Merkezi | 03.07.2018 - 18:07..
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Geçtiğimiz yıllarda teknede çekilen göbekli fotoğraflarıyla uzun süre gündemde kalan Murat Boz, bu olay sonrası sıkı bir diyet ve spor programıyla kısa sürede kendisini toplamıştı.

FORMUN SIRRI X-BODY

O günden sonra sporu hayatının merkezine koyan Boz, tüm yoğunluğuna ve konser programlarına rağmen sporu asla ihmal etmiyor. Baklavaları ve kaslı vücuduyla dikkat çeken şarkıcının, sırrı da ortaya çıktı.

Spor salonundan çıkmayan şarkıcı, özel hocalar eşliğinde, vücuda elektrik verilen X-Body'yle ağırlık çalışarak ve squat yaparak form tutuyor.

Murat Boz'un formunun sırrı

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