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Murat Boz'un şarkısı çalıntı çıktı

Murat Boz'un söylediği, yazarı Fettah Can olarak görünen Özledim şarkısı çalıntı çıktı. Uğur Bayar ikiliye açtığı davayı kazandı.

Haber Merkezi | 22.03.2018 - 05:59..
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Murat Boz'un Şans isimli albümünde yer alan ve yazarı olarak Fettah Can'ın göründüğü Özledim şarkısı için mahkemeye giden Uğur Bayar, davayı kazandı. Mahkeme, Boz ve Can’ın 3’er bin TL maddi ve 10 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Murat Boz'un şarkısı çalıntı çıktı

ŞARKI BENİM DİYEN BAYAR DAVA AÇMIŞTI

Üç yıl önce şarkıcı ve bestekar Uğur Bayar, Fettah Can'ın yazdığı ve Murat Boz'un söylediği 'Özledim' şarkısının kendisine ait olduğu iddiasıyla, avukatı Serkan Toper aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak dava açtı.

Murat Boz'un şarkısı çalıntı çıktı

İKİLİ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Dava dilekçesine göre Bayar; 'Dünya' isimli eserinin 2006 yılında çıkardığı 'Hak Etmedim' adlı albümünde yer aldığını belirtti. Kendi şarkısının, Dokuz Sekiz Müzik şirketi tarafından çıkarılan Murat Boz'un 'Şans' isimli albümünde, 'Özledim' isimli şarkısında izinsiz kullanıldığını belirten Bayar; şarkının söz yazarı olarak kendisinin yerine Fettah Can'ın gösterildiğini iddia etti.

Uğur Bayar, ikiliye açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, Boz ve Can’ın 3’er bin TL maddi ve 10 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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