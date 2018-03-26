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Murat Çobanoğlu, mezarı başında anıldı

Kars’ta yetişen önemli aşıklardan Murat Çobanoğlu, ölümünün 13'üncü yılında Kars Belediyesi tarafından mezarı başında anıldı.

DHA | 26.03.2018 - 16:30..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, başkan yardımcıları ve birim amirleri, Murat Çobanoğlu Aşıkları Koruma Derneği Başkanı Mahmut Karataş ve Aşık Şenlik Kültür Derneği Başkanı Günay Yıldız ile aşıkların katıldığı anma töreninde Kur’an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

Murat Çobanoğlu, mezarı başında anıldı

Başkan Karaçanta ve törene katılanlar, aşık Çobanoğlu’nun mezarına kırmızı karanfiller bıraktı.

Başkan Karaçanta, anma töreninde yaptığı konuşmada, Murat Çobanoğlu’nun 1976 yılından bu yana sadece Türkiye’de değil; Avrupa'da ve birçok ülkede Kars ile Türkiye adına önemli eserleri insanlıkla buluşturduğunu söyledi.

"ŞEHRİMİZİ BAŞARIYLA TEMSİL ETTİ"

Karaçanta, "Zaten Kars denildiği zaman akla 'aşıklar diyarı' gelir. Dolayısıyla aşıklarıyla ünlü bu şehrin böyle önemli aşıklarının olması gayet doğal. Murat Çobanoğlu yıllarca şehrimizi gittiği her yerde başarıyla temsil etmiştir.

Murat Çobanoğlu, mezarı başında anıldı

Sazıyla, sesiyle, sözüyle, sohbetiyle ön plana çıkmıştır. Seminerler, konferanslar vermiştir ve devlet sanatçısı unvanını almıştır. Bu her aşığa nasip olmaz.

Aşıklık bizim geleneğimizdir. Aşıklık buranın var oluşudur. Anadolu’daki aşıklık geleneğinin çıktığı yerdir. Dolayısıyla burada ben değil kim olursa olsun buna değer vermelidir." dedi.

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