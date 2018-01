Merve Boluğur’dan Eylül’de boşandıktan sonra oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç “Bir kadında aradığım en önemli özellik; pozitif olmasıdır” diye konuştu.

"AİLEM YANIMDA"

Dalkılıç daha sonra açıklamalarına şöyle devam etti: "Bazen her şeyi bırakıp gidesim geliyor. Keşke ‘İzmir’de kalıp bakkal dükkanı açsaydım’ dediğim zamanlar oluyor. Bu aralar sağolsun babam beni yalnız bırakmıyor. Kimse üzmesin diye her yere elimden tutup götürüyor. Aile her şeydir.”