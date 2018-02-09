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Murat Dalkılıç: Hande her şeyimi yapıyor

Oyuncu Hande Erçel, Murat Dalkılıç’ın gönlünü hamaratlığıyla fethetti.

Haber Merkezi | 09.02.2018 - 08:43..
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Murat Dalkılıç: Hande her şeyimi yapıyor

Murat Dalkılıç, Merve Boluğur’dan boşandıktan sonra Hande Erçel’le çok konuşulan bir aşka yelken açmıştı. İkili, tüm eleştirilere rağmen mutluluklarını yaşarken Erçel’in hamaratlığıyla popçunun gönlünü fethettiği ortaya çıktı.

"HANDE ÇOK İYİ EV HANIMI"

Dalkılıç’ın yakın çevresine "Hande çok iyi bir ev hanımı. Her şeyimi yapıyor." diyerek kız arkadaşından övgü dolu sözlerle bahsediyor. İddialara göre Erçel, popçunun ütüsünü yapıyor, evini temizliyor, yemeğini yapıyor. Çubuklu'daki evleri deşifre olan sevgililerin orada ayrılıp Erçel’in evine yerleştikleri öğrenildi.

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