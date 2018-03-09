Murat Dalkılıç Merve Boluğur'dan iz bırakmıyor

Ünlü popçu Murat Dalkılıç 2 yıl evli kaldığı oyuncu Merve Boluğur’dan 11 Eylül’de boşanmıştı. Şimdilerde Hande Erçel'le aşk yaşayan Murat Dalkılıç, Merve Boluğur ile birlikte yaşadıkları Acarkent’teki evlerinden taşındı.
ARABA EV HER ŞEY DEĞİŞTİ
Popçu şimdi de eski eşi Merve Boluğur’la birlikte kullandıkları BMW 520 marka arabasını sattı. Murat Dalkılıç kendisine 1 milyon TL değerinde BMW 730 aldı. Murat Dalkılıç, yeni arabasının keyfini sevgilisi Hande Erçel’le İstanbul sokaklarında gezerek yaşıyor.