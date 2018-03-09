Murat Dalkılıç Merve Boluğur'dan iz bırakmıyor

Bacağıyla kendi kendini rahatsız eden köpek

1 Afra Saraçoğlu’nun kaprisleri ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu’nun, kaprisleri ile tüm seti bezdirdiği iddia edildi.

2 Afrin'de El Caviz ve Melkiye köyleri kurtarıldı TSK ve ÖSO'nun Afrin'ndeki harekatı ilçe merkezi sınırlarına ulaştı. Merkeze bağlı Şavarighat El Caviz ve Melkiye köyleri teröristlerden temizlendi.

3 Cinderes'teki sıcak çatışma anları görüntülendi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardığı Cinderes belde merkezindeki sokak çatışmaları görüntülendi.

4 Muslera: Oğlum da kupayı kaldırmak istiyor Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Muslara, kendisi gibi oğlunun da sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak istediğini ifade etti.

5 ABD askerleri Dur Yolcu'ya dürbünle baktı Spring Storm 2018 tatbikatı için Romanya’ya giden ABD donanmasına ait Oak Hill Savaş Gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerken gemide görevli personel Tarihi Gelibolu Yarımadası’nı dürbünle seyretti.

6 CHP'nin 19. Olağanüstü Kurultayı başladı Olağanüstü Kurultay'da partinin yeni tüzüğü delege onayına sunulacak. Her kurultay gibi bunun da olaylı geçmesi bekleniyor.