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Murat Dalkılıç Murat Boz'a kanat gerdi

Murat Dalkılıç, önceki gün Antalya Manavgat'taki bir mekanda birinci yıl kutlamasında sahneye çıktı.

23.05.2017 - 09:45
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DD

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dalkılıç, eşi Merve Boluğur ile birlikte rol alacağı film hakkında konuştu:

"MURAT'A HAKSIZLIK YAPILIYOR"

Aslı Enver ile ilişkisi biten Murat Boz'a destek veren Dalkılıç, "Bizim piyasadaki kişilerin Murat'a yüklenmesine çok üzüldüm. Ona büyük haksızlık ediliyor" sözlerini kayda geçirdi.

Kısa süre önce kendisinin başından geçen mesajlaşma olayını hatırlatan ünlü şarkıcı, şöyle konuştu: "Tepki gösterenlerin başına böyle bir şey gelse nasıl olur? Ben de geçenlerde buna benzer saçma bir süreç yaşadım. Burada önemli olan, samimiyet ve güven. Merve ile benim aramda bir problem olmadı, sadece üzüldük."

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