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Murat Dalkılıç ve Hande Erçel aşk yaşıyor

Oyuncu Merve Boluğur’dan 4 ay önce boşanan popçu Murat Dalkılıç, kendine yine oyuncu bir sevgili yaptı.

Haber Merkezi | 15.12.2017 - 08:39..
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Merve Boluğur ve şarkıcı Murat Dalkılıç 2014 yazında Bodrum plajlarında görüntülenmiş ancak “Aramızda aşk yok, dostluk var.” demişti. Kısa zaman sonra ilişki ortaya çıktı. Çift 2015'te nikah masasına oturdu.

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel aşk yaşıyor

EVLİLİK FAZLA SÜRMEDİ

Ancak evlilk uzun sürmedi. Sosyal medya hesaplarından boşanacaklarını açıklayan popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur’un iki yıl süren evlilikleri Eylül 2017'de resmen bitti.

YENİ AŞKI HANDE

4 ay önce boşanan popçu Murat Dalkılıç'ın oyuncu Hande erçel ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Beraberlik 5 gün önce başladı.

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel aşk yaşıyor

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