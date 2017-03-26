Murat Dalkılıç'tan ahlaksız mesajlar hakkında açıklama

Rus şarkıcı Tasha, Murat Dalkılıç'ın dansçısıyla İstanbul'da çekmek istediği klip için iletişime geçtiğini, özel bir uygulamadan mesajlaşırken, Yeşilbaş'ın kendisine “Kalmaya yer bakma. Bende kalırsın. Seni Murat Dalkılıç'la tanıştırırım" dediğini belirtti.

"BiRAZ SAPIKTIR"

Tasha, bir süre sonra yazışmaların seyrinin değiştiğini, Yeşilbaş'ın “Yanında seksi kıyafetler getir. Ondan beste falan da alırsın. Biraz sapıktır ama. Türkiye'de bu iş başka türlü olmaz. Yapacaksan Türkiye'nin pop starıyla yap. 'Yok' diyorsan beni uğraştırma. Seks olmazsa sen zor star olursun" yazdığını ileri sürdü.

MURAT DALKILIÇ'TAN AÇIKLAMA

Popçu Murat Dalkılıç, 'ahlaksız mesaj' iddiasına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Ömer Yeşilbaş ile yollarını ayırdığını vurgulayan ünlü ismin açıklaması şöyle:

"Sevgili Basın Mensubu Dostlarım; Bugün gazetelerde sizlerle birlikte aynı anda öğrenmiş olduğum 3. şahısların arasında geçen tuhaf, anlamsız ve bir o kadar da çirkin yazışmalara adımın karıştırılmaması ve tamamen benim dışımdaki bu konunun benim manevi değerlerime, kişiliğime, aileme zarar verecek boyutlara taşınmaması bakımından hassasiyetinizi rica ediyorum. Ben yaptığım işlerle anılmak isteyen ve beni dinleyen, izleyen milyonların bana verdiği desteği, güveni ve sevgiyi haketmek için durmadan çalışan biriyim. Hiçkimsenin beni bu tür polemiklerin içine çekmesine izin vermeyeceğim ve aynı özeni sizlerden de bekliyorum. Kimin kime ne yazdığı, yazılanların hangisinin değiştirildiği ya da konunun diğer herhangi bir yanıyla ilgilenmiyorum ancak beni bu tür bir açıklama yapmak zorunda bırakan Ömer Yeşilbaş bugün itibarıyla benim ekibimde yer alan bir dansçı değildir. Saygılarımla."

ÖMER YEŞİLBAŞ DA KONUŞTU

Dansçı Ömer Yeşilbaş ise yazıldığı iddia edilen mesajlaşmanın gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "Ekmek paramı Rus şarkıcının PR çalışması yapmayacağım." dedi.

İşte Dansçı Ömer Yeşilbaş'ın açıklamaları:



"Hayatım boyunca namusum ve şerefim için yaşadım! Bugün gazetelerde Rus asıllı Tasha ile ilgili gerçek olmayan tamamen prim amaçlı uydurulmuş sosyal medya yazışmaları yayınlanmıştır. Rus vatandaşı olup Türkiye'de popüler olmanın yolunu "Çamur at izi kalsın" sözüyle doğru orantılı reklam malzemesi yapılmaya çalışılmıştır.

İşaretlendiği gibi yalan yazışmaların ekmek parası kazandığım ünlü starlar üzerinden haber yapılması ile ilgili kişinin asılsız haberlerle kendini Türkiye'de tanıtma çabasıdır...



Ben Türkiye'yi dünyanın en önemli dans platformlarında temsil eden profesyonel bir dansçı olarak mesleğim ve kendi adıma içine çekilmeye çalışıldığım pr çalışmasına izin vermeyeceğim!



Yazışmalar reklam çabası içinde olan ve yakında şarkısını piyasaya çıkaracak olan ilgili şahıs tarafından kendi lehine sonuç çıkarılacak şekilde fotomontaj yapılarak değiştirilmiştir.



Bende olan tüm konuşmaları tüm gerçekliğiyle bilginize sunarım. İlgili kişiyle alakalı hukuksal süreç tarafımdan başlatılmıştır.



Saygılarımla,

Ömer Yeşilbaş"



