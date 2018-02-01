Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel itirafı

Oyuncu Merve Boluğur'dan boşanan Murat Dalkılıç, yeni aşkını itiraf etti.

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel'in magazin dünyasına bomba gibi düşen aşkı, geçen günlerde ortaya çıkan bir fotoğrafla belgelenmişti. Taraflardan net bir açıklamanın gelmemesi fotoğrafa rağmen aşkı askıda bırakırken, Murat Dalkılıç'tan aşk itirafı geldi.

İLK KEZ KONUŞTU

Etiler'de bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan Murat Dalkılıç, muhabirlerin ''Bayadır görünmüyorsunuz, gündeminiz de çok yoğun.'' sözleri üzerine, ''Gündem yoğun olduğu için göremiyor olabilirsiniz.'' dedi.

Murat Dalkılıç, ''İlişkiniz hayırlı olsun'' diyenlere de ''Sağ olun, teşekkürler'' dedi ve Hande Erçel'le yaşadığı aşkı resmen ilan etmiş oldu.