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Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e iş teklifi

Şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşıyor.

Haber Merkezi | 19.12.2017 - 13:06..
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Popçu Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur’un 2 yıllık evliliği geçen Eylül’de bitmişti. Murat Dalkılıç ayrılıktan 3 ay sonra oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladı.

Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e iş teklifi

HANDE ERÇEL'İ KADROYA ALDI

Sevgililer yeni başlayan ilişkilerinin ardından ortak bir işe imza atmaya karar verdi. Posta'da yer alan habere göre, Murat Dalkılıç başrolünü oynayacağı, çekimlerine Ocak’ta başlanacak gerilim filminin kadrosuna Hande Erçel’i aldı.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Murat Dalkılıç çekimleri sürekli ertelenen filmde Merve Boluğur ile oynayacaktı. Çift boşandı, Merve Boluğur projeden vazgeçti. Popçu bunun üzerine eski sevgilisi Ekin Türkmen’e teklif götürdü. Ancak “Hayır” cevabı aldı. Star TV’deki ‘Siyah İnci’ dizisinde oynayan Hande Erçel yakın çevresine “Murat ile başrolü paylaşacağım için çok heyecanlıyım” diyor.

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