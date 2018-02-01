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Murat Evgin ve Elif Evgin boşandı

Murat Evgin ve Elif Evgin’in 10 yıllık evliliği bitti.

Haber Merkezi | 01.02.2018 - 08:10..
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Türk pop müziğinin ünlü ismi Erol Evgin’in oğlu Murat Evgin, eşi Elif Evgin’le ayrıldı.

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

10 yıl süren evliliklerini bitirme kararı alan Murat Evgin ve Elif Evgin, Gaziosmanpaşa Aile Mahkemesi’ne anlaşmalı boşanma dilekçesi verdi. Ağustos ayında görülen duruşmada ayrılmalarına karar verilen çiftin birbirlerinden herhangi bir tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.

Murat Evgin ve Elif Evgin boşandı

2007 yılında Adile Sultan Sarayı’nda düzenlenen düğünle evlenen Murat Evgin ve Elif Evgin’in Erem Erol adlı bir de oğulları var.

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