Murat Güloğlu Fox TV'den kovuldu

Güloğlu'nun Çalar Saat programından gönderildiğini, Fox Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Engin Güner sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

ALİYEV VE EŞİ HAKKINDA EDEP DIŞI İFADELER KULLANDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev hakkında şok ifadeler kullanan Fox TV'ye Azerbaycan'da geçici bir yasak getirilmişti. Geçtiğimiz ay yaşanan bu gelişme üzerine Fox TV'den yeni bir yorum geldi. Kanalın hafta sonu sabah haberlerini sunan Murat Güloğlu, canlı yayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ile ilgili hoş olmayan bir benzetme yapmıştı.



Engin Güner, Hafta Sonu Çalar Saat programını bundan böyle İlker Karagöz'ün sunacağını açıkladı.