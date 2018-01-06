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Murat Hazinedar Fetullah Gülen'e övgülerini inkar etti

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın 2 Temmuz 2014 tarihindeki iftar yemeğinde yaptığı konuşmaların montaj olduğunu savundu.

Haber Merkezi | 06.01.2018 - 12:28..
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Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayla, 4 Ocak 2018 tarihinde görevden uzaklaştırılmıştı.

FETÖ soruşturması, iş adamlarını haraca bağlama, usulsüz ihale, ruhsat ve haksız kişisel menfaat suçlamalarıyla görevden alınan Murat Hazinedar, Beyaz TV canlı yayınına telefonla bağlanarak, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın (GYV) 2 Temmuz 2014 tarihinde düzenlediği iftar yemeğinde kaydedilen görüntülerin montaj olduğunu söyledi.

Murat Hazinedar'ın paralel yapı hayranlığı - VİDEO

"İSTEDİĞİNİZ ÜNİVERSİTEDEN RAPOR ALABİLİRİZ"

Hazinedar programın moderatörü Latif Şimşek'in "Montaj demeyin de istediğinizi konuşun." sözleri üzerine "Siz nereden anlıyorsunuz, ben size montaj diyorum. İstediğiniz herhangi bir üniversiteden de rapor alabiliriz." dedi.

Murat Hazinedar: O görüntüler montaj VİDEO

Murat Hazinedar Fetullah Gülen'e övgülerini inkar etti

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