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Başbakan Yıldırım'a Abdullah Gül'ün eleştirisi soruldu

Başbakan Yıldırım, Abdullah Gül'ün yapacağı eleştirileri kendilerine iletmesinin daha iyi olacağını söyledi.

Haber Merkezi | 05.01.2018 - 13:54..
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Başbakan Yıldırım'a Abdullah Gül'ün eleştirisi soruldu

Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABDULLAH GÜL SORUSU

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lara yönelik yaptığı eleştirileri değerlendiren Başbakan, "Abdullah Bey, bu kutlu yürüyüşte davamızla ilgili görüşlerini her zaman açıklayabilir. Kamuoyunda bir tarafmış gibi ayrı bir değerlendirmeler yapmasını tasvip etmeyiz. Arzumuz bu davanın bir ferdi olarak, görüşlerini bizlerle paylaşmasıdır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım'a Abdullah Gül'ün eleştirisi soruldu VİDEO

Başbakan Yıldırım'a Abdullah Gül'ün eleştirisi soruldu

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili başlayan tartışmalara değinen Başbakan, bunun hukuki bir süreç olduğunu söyledi.

"YANLIŞ YAPANLAR VARSA..."

Başbakan Yıldırım, "Bu bir hukuki süreçtir. Tabii ki kamu adına hizmet edenler, bu yetkilerini yerli yerinde kullanmak durumundalar. Yanlış yapanlar varsa onların da hukuk içerisinde karşılığını görmesi gayet normaldir. Herkes milletin denetimindedir. " şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım'a Abdullah Gül'ün eleştirisi soruldu

Murat Hazinedar'ın görevden alınması Başbakan'a soruldu VİDEO

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