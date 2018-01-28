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Murat Kekilli: Zulmün olduğu yerde tarafsızlık hainliktir

Sanatçı Murat Kekilli'nin, devletinin yanında saf tuttuğunu açıklayınca linç edildiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 28.01.2018 - 09:27..
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Murat Kekilli: Zulmün olduğu yerde tarafsızlık hainliktir

"Bu akşam ölürüm" şarkısıyla bir döneme damga vuran sanatçı Murat Kekilli, Afrin'de terör mensuplarına yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı ilk günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) olan desteğini açıklamış ve 'Savaşa hayır' diyenlere küçük bir ders vermişti.

Murat Kekilli: Zulmün olduğu yerde tarafsızlık hainliktir

 

"ZULMÜN OLDUĞU YERDE TARAFSIZLIK ŞEREFSİZLİKTİR"

Aradan geçen günlerde Murat Kekilli'nin bu sözleri nedeniyle çokça eleştirilerek tarafsız kalması için baskı gördüğü öğrenildi. Bu duruma da tepkisiz kalmayan Kekilli, kendisini tarafsızlığa davet edenleri terörü eleştirmeye davet etti ve "Zulmün olduğu yerde tarafsızlık hainliktir, şerefsizliktir." dedi.

Murat Kekilli: Zulmün olduğu yerde tarafsızlık hainliktir

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